Oostende met voltallige kern in Litouwen 14 januari 2020

Landskampioen Oostende zette gisteren rond 17 uur plaatselijke tijd voet op Litouwse bodem voor het duel in en tegen Lietkabelis op de elfde speeldag in de poulefase van de Champions League. Met een knalprestatie in eigen huis tegen het Italiaanse Sassari werd vorige week een stevige optie genomen op de vierde plaats en het ticket voor de volgende ronde. De Litouwers uit Panevezys liggen echter op de loer met één gewonnen wedstrijd minder. De Oost-Europeanen namen een valse start in groep A, maar verkeren momenteel in bloedvorm. Na de zege tegen het ongenaakbaar geachte Zalgiris Kaunas werd afgelopen weekend een monsterscore opgetekend tegen Neptunas Klaipeda (102-64). "Een bijzonder sterke en goed uitgebalanceerde ploeg", meent Gjergja. "Ze spelen met een hoge intensiteit, forceren heel wat balverliezen en wisselen vaak hun manier van verdedigen.

