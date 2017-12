Oostende met feilloos parkoers naar kerstbreak? 00u00 0

Vanavond krijgt Oostende Kangoeroes over de vloer en dinsdag komt Charleroi: met twee thuiszeges zou de landskampioen de kerstbreak ingaan met een feilloos Belgisch parkoers (nu al 11 op 11). Het laatste thuisverlies in competitie dateert van de eerste speeldag vorig seizoen, tegen Bergen. Daarna volgden 22 thuiszeges op rij. Alleen Brussels trok vorige campagne winnend weg uit de Versluys Dôme: in titelfinale 3 verblufte het toen de kustploeg. Antwerp Giants - Aalstar is de leukste affiche van deze 12de speeldag. Giants hervond zijn flow, toonde tekenen van beterschap tegen Oostende in de beker en haalde vorig weekend een zwak Charleroi onderuit. (RBE)