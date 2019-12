Exclusief voor abonnees Oostende laat wél warme maaltijden toe, ook Bredene knijpt oogje toe 13 december 2019

00u00 0

Navraag bij de provincie West-Vlaanderen en toerismebedrijf Westtoer leert dat het Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) daadwerkelijk het serveren van warme maaltijden op het strand verbiedt. "Er is woensdagavond wel nog overleg geweest met alle kustburgemeesters om te kijken of er aanpassingen moeten komen aan het PRUP", zegt Liesbet Billiet van Westtoer. Of dat het geval is, is nog niet beslist. In afwachting daarvan onderzochten we hoe de verschillende kustgemeenten de regels interpreteren.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis