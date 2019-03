Exclusief voor abonnees Oostende krijgt rookvrij strand 28 maart 2019

Oostende krijgt tegen de zomer een rookvrije zone op het strand, al gaat het nog om een proefproject. "Sigarettenpeuken worden overal ongegeneerd op het strand gegooid en veroorzaken vervuiling", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). "We willen starten met een test, maar dat meteen ook goed aanpakken." De maatregel geldt natuurlijk voor iedereen, zowel inwoners en toeristen. Daarom wordt er overleg gepleegd met Toerisme Oostende. "En ook met de politie, want we willen van het rookvrije strand geen vrijblijvende zaak maken. Een zone afbakenen is niet voldoende. Ik ben voorstander van een lik-op-stukbeleid voor hardleerse mensen die zich niet aan het verbod houden." De stad is niet van plan om politieagenten in te zetten, maar wil de controle ook niet overlaten aan jobstudenten. Er wordt nagedacht over GAS-ambtenaren. Waar de zone precies komt, is nog niet helemaal duidelijk. "Maar het zal op een belangrijk strand in het centrum zijn, waar veel mensen komen. Zo werkt het motiverend", aldus Tommelein.

