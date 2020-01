Exclusief voor abonnees Oostende heeft lot in eigen handen BASKETBAL 28 januari 2020

De ontknoping nadert in de poulefase van de Champions League. Op twee speeldagen van het einde heeft Oostende zijn kwalificatiekansen nog steeds in eigen handen. Winst vanavond tegen het Spaanse Manresa en volgende week bij het Poolse Cukier Torun brengt Oostende altijd in de play-offs van deze Champions League. Maar dat wordt geen makkelijke klus. UNET Holon en - in mindere mate - Lietkabelis staan klaar om elke misstap van Oostende af te straffen. Beide teams staan volgende week in de slotspeeldag tegenover elkaar.

