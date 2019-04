Exclusief voor abonnees Oostende geeft tijdstip mee waarop je best gaat stemmen 06 april 2019

Oostende is de eerste stad die haar inwoners aanraadt om bij de verkiezingen van 26 mei binnen een bepaald tijdslot te gaan stemmen. "Als iedereen het tijdstip respecteert, zullen de wachtrijen korter zijn", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). "In het verleden waren er vaak drukke en rustigere momenten. Zo komen er veel mensen rond 10 uur, nadat ze rustig ontbeten hebben. We streven naar een 800-tal kiezers per stembureau, waar iedereen tussen 8 en 16 uur kan langskomen. Omgerekend zijn dat dus 100 mensen per uur. We hebben de kiezers zo verdeeld om de drukte zo veel mogelijk te spreiden. Het tijdstip is echter enkel een indicatie. We begrijpen natuurlijk dat er mensen zijn die moeten werken of opvang moeten regelen voor hun kinderen." (LBB)

