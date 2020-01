Exclusief voor abonnees Oostende gaat voor 4de CL-zege op een rij 22 januari 2020

Eén zege, dat kan volstaan voor Oostende om zich te kwalificeren voor de tweede groepsfase. Het zou een straffe stunt zijn van coach Gjergja en zijn verjongd team, dat zijn laatste drie partijen won. Vanavond krijgt Oostende groepsleider Türk Telekom (20u) over de vloer. Een moeilijke klus. "We moeten niet rekenen of naar het klassement kijken", zegt Gjergja. "We moeten ons niveau van de Europese duels tegen Sassari en Lietkabelis halen, dan maken we een kans. Het zal beter moeten dan tegen Antwerp zondag, daar speelden we te wisselvallig. Türk Telekom start doorgaans verschroeiend, legt al vroeg de partij in een definitieve plooi. Dat moeten we vermijden, de intensiteit zal meteen top moeten zijn." (RBE)

