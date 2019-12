Exclusief voor abonnees Oostende en ref Van den Broeck: komt dat nog goed? 09 december 2019

Het was zijn eerste match van Oostende sinds de charge van Lasisi begin april. En het was ruim een jaar geleden dat ref Nick Van den Broeck nog een thuiswedstrijd in de Versluys Dôme kreeg toegewezen. Maar zijn terugkeer voor Oostende-Charleroi was geen onverdeeld succes. De arbitrage was heel strikt, maar consequent. En geen factor in de afloop. Maar het was duidelijk dat de spanning en aversie tussen de club en de ref niet weg zijn. Komt dit ooit nog goed? Neen, zo lijkt. "Het verslag is positief", zegt scheidsrechtersbaas Ronny Denis. "Hij is een van onze betere refs, ik kan hem toch niet zomaar weghouden van Oostende?" (RBE)