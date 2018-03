Oostende blijft steken op één zege van record Na eerste nederlaag in 22 matchen 26 maart 2018

De nederlaag van Oostende bij Charleroi maakte vrijdag een einde aan de reeks van 21 zeges. Dit is net geen nieuw record, want in het seizoen '95-'96 was er één ploeg die met 22 zeges op rij nog één keer meer won, namelijk... Charleroi. "Ik heb mijn spelers gefeliciteerd met deze unieke prestatie, maar heb hen er meteen ook op gewezen dat we weer heel wat werk voor de boeg hebben", zegt Oostende-coach Gjergja. "Niemand verwachtte ons zo sterk en iedereen gaf Antwerpen en Charleroi de favorietenrol. De sleutel tot een reeks als deze is dat we nooit verder dan de volgende wedstrijd keken. Nooit hebben we één tegenstander onderschat of zijn we met de mentaliteit van 'het zal wel loslopen' op het parket gestapt. Nu we enkel in de weekends de 'back-to-back'-wedstrijden hebben, kan ik eindelijk de ploeg en het systeem weer opbouwen. Het drukke schema liet enkel tijd voor reizen en wedstrijdvoorbereidingen. Heel wat spelers sukkelen ook met kleine kwaaltjes. Wat ben je met zo'n mooie reeks als je het in de belangrijkste maanden laat afweten? Onze decompressie na de gewonnen bekerfinale mogen we nu wel gehad hebben. Enkel het behalen van de titel telt nog. Al wat vooraf gebeurde, is voer voor de geschiedenisboeken. De voetjes terug op de grond en ons tegen alles weren dat ons nog van de zevende opeenvolgende titel kan houden. Dat zal waarschijnlijk ook wel een record zijn." (JLO)

