OOSTENDE - € 2.000.000 Huizen te koop met frontaal zeezicht 04 juli 2020

Een bureau met zeezicht? We kennen slechtere plekken om te werken. Het mooie is dat je in deze duplexpenthouse op de negende en tiende verdieping ook vanuit de woonkamer en leefkeuken van dat uitzicht geniet. Aan de andere kant zie je dan weer het bruisende stadsleven. Warmte- en zonwerende beglazing verhinderen dat het tijdens de zomer binnen te warm wordt. De riante ruimtes - 320 m² bewoonbaar - en het grote U-vormige terras spreken al evenzeer tot de verbeelding. En dan zijn er ook nog de topafwerking, het comfort en de vele extra's zoals gashaarden, designradiatoren en wellnessbad. De drie slaapkamers beschikken over een eigen badkamer. Alles samen is dit ongetwijfeld de koning der penthouses in Oostende.

