Oost-Vlaming wint 5 miljoen met Lotto 28 april 2018

Bij de trekking van 10 maart won een "sportieve Oost-Vlaming" meer dan 5 miljoen euro met de Nationale Loterij, het tweede grootste Lottowinstbedrag ooit in Oost-Vlaanderen. "Toen de getrouwde man ontdekte dat hij de Lottojackpot gewonnen had, beefde en trilde hij van de emoties. Het gevoel van ongeloof bleef, totdat zijn winnende ticket bij de Nationale Loterij gecontroleerd en bevestigd werd. Hij won niet minder dan 5.010.437,80 euro", zegt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerster van de Nationale Loterij. De man speelt al sinds zijn 18de mee met de Lotto. Hij liet weten vooral op reis te willen gaan met het gewonnen geld. In 2017 heeft Lotto 37 miljonairs gemaakt, op een totaal van 15.393.335 Lottowinnaars. In 2018 werden er tot op vandaag twaalf geluksvogels Lottomiljonair. (FEL)

