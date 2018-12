Oost-Vlaanderen krijgt er voor het eerst in 90 jaar basiliek bij 10 december 2018

De Sint-Hermeskerk en zijn crypte in Ronse zullen verheven worden tot basiliek. De stad en de kerkelijke overheid dienden samen een dossier in, en dat is nu door de paus goedgekeurd. Veel heeft te maken met een poging om de jaarlijkse Fiertelommegang in Ronse als Unesco-erfgoed te laten erkennen. Op die dag trekken de Ronsenaars op een bedevaart van 32,6 kilometer met de relieken van de heilige Hermes rond de grenzen van de stad. De Fiertel is al Vlaams immaterieel erfgoed, maar er wordt ook een Unesco-dossier samengesteld. "De kerkelijke overheid wil met de verheffing van de Sint-Hermeskerk tot basiliek een bijdrage leveren aan dat dossier", zegt deken Michel T'Joen. Voortaan heeft het bisdom Gent drie basilieken. De laatste keer dat een kerk tot basiliek werd verheven, was in 1927 met de Sint-Pieter en Paulusbasiliek in Dendermonde. In 1924 viel die eer ook al de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker te beurt.

