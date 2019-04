Exclusief voor abonnees OOST-VLAANDEREN HAMME € 535.000 13 april 2019

DE MAKELAAR: "Tijdloze, landelijke, zuidgeoriënteerde villa (1986) die doorheen de jaren goed is onderhouden. De zonnepanelen zijn een van de vele extra's. Uiterst gunstig gelegen."

INDELING: Inkom, wc, woonkamer, keuken, berging, dubbele garage. Verdieping: vier slaapkamers, badkamer.

WIJ ZEGGEN: Dit is zo'n woning waar je meteen een klik mee hebt als je je inbeeldt dat er modernere meubels staan. Het hout kan misschien een likje verf krijgen, al is bruin ook weer 'in'. Meer is er niet nodig om te verhuizen, met dank aan de zorg die de eigenaars altijd aan hun huis besteedden. De constructie en de gekozen materialen zijn simpelweg prima. De vloer (terracottategels in houten kaders, BCW), de hokjesramen, de gemetselde schouw en de keuken zorgen voor de nodige charme. De drie slaapkamers hebben vol parket. Er is ook nog een af te werken ruimte die als extra slaapkamer, bureau of dressing kan dienen. Verwarmen gebeurt elektrisch, maar de zonnepanelen vangen dit op. Het terras met gemetselde barbecue nodigt uit om buiten te genieten. Een bijkomende plus is de ligging: een machtig zicht op de velden en dicht bij het centrum en de E17. (BCW)

