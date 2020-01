Exclusief voor abonnees OOST-VLAANDEREN GENT € 545.500 FLATS VOOR SINGLES EN KOPPELS ZONDER KINDEREN 18 januari 2020

DE MAKELAAR: "Exclusieve loft in residentie Hof ter Dampoort met zwemvijver en daktuin aan de rand van het Gentse stadscentrum. Het is een modelvoorbeeld van moderne stadsuitbreiding."

INDELING: Inkom, open keuken, leefruimte, badkamer, twee slaapkamers.

WIJ ZEGGEN: Dit loftappartement maakt deel uit van een oude textielfabriek die in 2009 werd vernieuwd en uitgebreid. Het gebouw was ook een seizoen lang het decor van het verbouwprogramma 'The Block' op Vier.

Een gedroomde woning voor een koppel van wie de kinderen het huis uit zijn en dat geen zin heeft om achter te blijven in een villa met een grote tuin. Hier hoeven ze nauwelijks aan leefruimte in te boeten en genieten ze van een fraaie omgeving, want er is een gemeenschappelijke tuin met zwembad. Binnen is er gekozen voor mooie, degelijke materialen in een tijdloze stijl met een beperkte industriële look. De vele ramen, hoge plafonds, het grote terras en de gashaard en parketvloer in de woonkamer springen in het oog. Gelegen net buiten de lage emissiezone, vlak bij station Dampoort. De prijs is inclusief/ exclusief een parkeerplaats.

