OOST-VLAANDEREN DESTELDONK € 449.000 09 maart 2019

DE MAKELAAR: "Strakke, unieke, lichtrijke architecturale parel. Ideaal voor wie een groene, rustige omgeving wil combineren met een snelle bereikbaarheid."

INDELING: Inkom, wc, woonkamer, bureau, keuken, slaapkamer. Verdieping: twee slaapkamers, badkamer.

WIJ ZEGGEN: Dit is zo'n huis waar iedereen, door de bijzondere vorm en look, een mening over heeft. Het is een kwestie van tijd voor een liefhebber van moderne architectuur hier op slag verliefd op wordt. De constructie is opgetrokken uit staal, architectonisch beton en metselwerk, en zit in een zinken kleedje. Aan de voorkant is de woning afgesloten, maar achteraan bestaat ze bijna volledig uit glas. Dit om volop te genieten van de zon en de tuin met een betonnen terras dat overgaat in een zwemvijver. In het minimalistische interieur met witte vloeren, muren en plafonds en veel inbouwkasten wordt het strakke karakter hier en daar fraai onderbroken met een niveauverschil. Er moeten nog wat kleine afwerkingen gebeuren en ook het keukeneiland is nogal sober. Uitgerust met moderne en energiezuinige technieken zoals een warmtepomp en het ventilatiesysteem D. Dicht bij de R4 om van daaruit naar Gent of de snelwegen te rijden.

