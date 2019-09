Exclusief voor abonnees Oorveegkunst Hoofdzaken | JAN DEVRIESE 14 september 2019

00u00 0

September is telkenjare een zeer geschikte maand om opvoedkundige principes onder de loep te nemen. Retrospectief overschouwt men juli en augustus, een periode waarin men vrijwel doorlopend en van veel nabijer met de voortbrengselen van het eigen broekloos vertier werd geconfronteerd; niet zelden slaakt men derhalve in september een zucht van verlossing, want men was in de aan de zomer voorafgaande maanden gelukkigerwijs vrijwel vergeten wat voor een jengelend dan wel lamlendig zootje ongeregeld men heeft verwekt, aangezien kwestieus zootje dan z'n dagen min of meer wakend en uit z'n neus etend doorbracht op school.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis