Oortjes verbieden

De Antwerpse gouverneur pleit voor het verbieden van hoofdtelefoons en oortjes voor fietsers. Een lovenswaardig initiatief maar in de praktijk waardeloos. Net zoals talloze inbreuken op snelheidslimieten en sluikstorten lapt de overgrote meerderheid van de Vlamingen en Walen deze bepalingen aan hun laars. Dagelijks zie ik, zelfs in een zone 30, bestuurders die zich er niet aan houden. Dagelijks zie ik fietsers, jong en oud, zonder omkijken de rijbaan oversteken. Dagelijks vind ik lege verpakkingen op elke straathoek. Nagenoeg dagelijks lees ik over vluchtmisdrijf door bestuurders met inbeslaggenomen rijbewijs, alsof het gerecht meent dat men zonder dat papieren vodje niet meer kan rijden. Beste beleidsmakers, zijn jullie verbaasd dat het aantal verkeersslachtoffers stijgt? Ik alvast niet. Beste beleidsmakers, geef gerecht en justitie de nodige middelen om repressief op te treden tegen verkeersovertredingen en milieuverontreinigers: verhoog boetes tot minimaal 1.000 euro of meer, neem hun voertuigen in beslag. Jammer maar helaas is dat de enige taal die deze overgrote meerderheid zal verstaan.

Yvo Daniels, Zonhoven

