Oona (4) reist in zijspan door 14 landen 25 mei 2018

Naast mama Muriel in de zijspan en met papa Jan achter het stuur van de motor. Zo reist de vierjarige Oona Willems sinds april van Hasselt naar Athene, een trip van 5.000 kilometer doorheen veertien landen. Drie jaar lang spaarden haar ouders voor de reis van hun leven, en dat was meer dan de moeite waard, zo blijkt. "Die zijspan zit heel comfortabel, hoor", zegt mama Muriel. "Heel gezellig, zo samen in onze 'ligzetel'. Oona valt zelfs meestal al na een kwartiertje in slaap." Onderweg hebben ze heel wat bekijks. "Zo veel mensen die foto's willen maken van ons! Ze vinden het vooral leuk dat Oona nog zo klein is. Sommigen willen zelfs een stukje met ons meerijden."

