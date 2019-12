Exclusief voor abonnees Ook zwart gat kan lange arm hebben 07 december 2019

00u00 0

Bij mensen is de uitdrukking bekend, maar ook het fenomeen dat zwarte gaten heet, kan blijkbaar een lange arm hebben. Onderzoekers ontdekten er een dat zelfs invloed lijkt te hebben op sterren die geboren worden op een miljoen lichtjaar afstand (de afstand die het licht met bijna 300.000 kilometer per seconde in 1 miljoen jaar aflegt).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis