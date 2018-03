Ook zus Morel stapt in de lokale politiek "Het zit in onze genen" 03 maart 2018

Ann-Marie Morel krijgt een prominente plaats op de lijst van CD&V Puurs-Sint-Amands. "Het zit dan toch in de genen", zegt de 48-jarige dochter van Chris Morel en zus van overleden politica Marie-Rose Morel. "Ik herken heel hard onze gemeenschappelijke drang om dingen te willen veranderen, ons voluit te smijten. Mijn ouders reageerden in de eerste plaats bezorgd op mijn beslissing, omdat ze weten dat ik nu al heel wat hooi op mijn vork neem én omdat de politiek soms hard is." Ann-Marie Morel is longarts-oncoloog en richtte in 2011 het welzijnscentrum voor kankerpatiënten 'A touch of Rose' op ter nagedachtenis van haar zus. (EDT)

