Ook zonder wereldkampioen uitdagers genoeg De buitenlandse dreiging Matthews, Démare, Boasson Hagen... 19 februari 2018

00u00 0

Sommigen, nauw betrokken partijen vooral, menen in de Omloop de échte start van het internationale wielerseizoen te moeten bespeuren. Laten we toch maar niet te hard van stapel lopen. En het houden op 'Vlaamse opener', met respect uiteraard voor het verworven WorldTour-label. De vaststelling blijft dat behoorlijk wat buitenlandse tenoren hun kat sturen - een oud zeer. Wereldkampioen Peter Sagan komt er zijn berg in de Sierra Nevada niet voor af. Europees kampioen Alexander Kristoff zet zijn 'Fake February Grand Tour' onverstoord verder in Abu Dhabi. Ook Moscon, Degenkolb en Kwiatkowski passen. Zullen ze zaterdag ook effectief worden gemist? Afgaande op de eigen klassieke kweek, wereldkampioen veldrijden Wout van Aert incluis: neen. Spanning en spektakel verzekerd, op papier tenminste. Voor wie zich tóch aan een niet-Belgisch gokje wil wagen, staan deze tien met stip: Matthews, Boasson Hagen, Stybar, Terpstra, Gaviria, Lutsenko, Cort Nielsen, Colbrelli, Trentin en Démare.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN