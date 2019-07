Exclusief voor abonnees Ook zonder Mazzu scoort Charleroi in Mazzu-time 29 juli 2019

00u00 0

Felice Mazzu is er geen trainer meer, maar 'Mazzu-time' blijft een ingeburgerd begrip op Mambourg. Massimo Bruno sleepte in de slotminuut een gelijkspel uit de brand voor Charleroi. De winger tikte een voorzet van Henen tegen de netten. "Ik ben heel content dat ik meteen kan scoren", vertelt hij. "Een nederlaag zou erg zuur geweest zijn. Ik vind dat we een goede match speelden tegen een uitstekende ploeg. We hielden Gent lang in bedwang, zetten goed druk en konden af en toe dreigen. Gent kwam wel op voorsprong, maar we knokten ons terug in de wedstrijd. 1-1 is een terechte uitslag." Voor de Carolo's was het de eerste officiële match onder Belhocine. Bruno: "De nieuwe staf heeft nog wat tijd nodig om zijn stempel te drukken. Dit is een prima eerste stap."

