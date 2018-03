Ook zij staan op uitsterven 21 maart 2018

00u00 0

De saola

is één van de raadselachtigste zoogdieren ter wereld. De 'Aziatische eenhoorn' werd pas in 1992 ontdekt in Laos en is sindsdien nog maar vier keer gespot. Geschat wordt dat er nog maar enkele tientallen dieren overblijven.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN