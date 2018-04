Ook zij houden van de zoo 03 april 2018

In Antwerpen vond gisteren de première plaats van 'ZOO of Life', een musical over de liefde tussen mens en dier. En dat naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de zoo. De hoofdrollen zijn voor Tinne Oltmans en Jelle Cleymans. Op de rode loper was heel wat bekend volk te vinden dat kwam meegenieten van het spektakel. 'ZOO of Life' speelt nog de hele paasvakantie in de Koningin Elisabethzaal. (CD)

