Ook zelfstandigen krijgen vaderschapsverlof 15 november 2018

Zelfstandigen die vader worden, zullen op termijn vaderschapsverlof kunnen opnemen. Dat kondigt federaal minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) aan in zijn beleidsnota. Werknemers hebben nu al recht op tien dagen betaald vaderschapsverlof, aan 79 euro per dag. Die kunnen ze opnemen tot vier maanden na de geboorte van hun kind. Maar voor zelfstandigen bestaat de regeling niet en daar wil Ducarme nog deze legislatuur verandering in brengen. Ook CD&V diende daar al een wetsvoorstel voor in.

