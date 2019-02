Ook Wullaert mag vieren 25 februari 2019

Haar eerste trofee in Engeland heeft ze beet. Tessa Wullaert (25) won met Manchester City de WSL Cup. In de finale zette City grote concurrent voor de landstitel Arsenal opzij na strafschoppen (4-2). De Red Flame stond aan de aftrap en werd op het uur vervangen. "Wat een manier om mijn eerste prijs in Engeland te pakken. Op naar meer", was de aanvalster in de wolken. (GVS)

