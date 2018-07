Ook Wozniacki naar huis 05 juli 2018

Het slagveld in het damestoernooi is niet meer te overzien. Gisteren verloor tweede reekshoofd Caroline Wozniacki (WTA 2) met 4-6, 6-1, 5-7 van Ekaterina Makarova (WTA 35), waardoor vijf (ook Stephens, Garcia, Svitolina, Kvitova) van de zeven topreekshoofden plus Maria Sharapova na twee dagen er al uit liggen. Een unieke kans voor het nummer 153 van de wereld, Serena Williams?

