Ook wie wettelijk samenwoont, kan gratis auto overdragen 16 augustus 2018

00u00 0

Wie vandaag trouwt of uit de echt scheidt, kan een voertuig overdragen aan zijn (ex)-partner zonder dat daar opnieuw inschrijvingstaks voor betaald moet worden. Maar wie wettelijk samenwoont en een voertuig overdraagt, krijgt nog eens een aanslagbiljet in de bus. Die discriminatie werkt de Vlaamse regering nu weg, op vraag van minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld). "Onze samenlevingsvormen evolueren, dus ook de fiscaliteit moet aangepast zijn aan de moderne maatschappij. We hebben het al goedkoper gemaakt voor singles om een gezinswoning te kopen. Met deze beslissing werken we een stukje discriminatie tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden weg. Wie wettelijk samenwoont, moet op dezelfde manier inschrijvingstaks betalen als wie getrouwd is. Dat is fiscaal rechtvaardig." Jaarlijks gaat het om zo'n 400 tot 500 gevallen. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN