Exclusief voor abonnees Ook wie kort gestraft wordt, moet naar cel 04 april 2019

00u00 0

Ook wie veroordeeld is tot een korte celstraf, moet naar de cel. Dat zegt de Kamercommissie Justitie, die een wetsvoorstel heeft goedgekeurd waardoor niet langer de minister, maar de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is voor kortveroordeelden. Nu is het in de praktijk vaak zo dat wie minder dan drie jaar cel krijgt, meteen een enkelband krijgt. Binnenkort worden de regels dus gelijkgetrokken. Wie minder dan drie jaar cel heeft gekregen, zal ook pas na een derde van die straf in aanmerking komen om vervroegd vrij te geraken.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen