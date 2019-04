Exclusief voor abonnees Ook Weyts schiet kilometerheffing af 10 april 2019

00u00 0

De bocht van N-VA rond de kilometerheffing is compleet. Nadat voorzitter Bart De Wever zondag zei dat het onzeker is dat die er komt, deed Vlaams minister van Mobiliteit en partijgenoot Ben Weyts gisteren de deur helemaal dicht. "Het probleem is dat het debat helemaal vergiftigd is door hele leugens, halve waarheden en heel veel overdrijvingen", aldus Weyts. "Er is geen draagvlak meer - niet bij de politiek en ook niet bij de bevolking. En zolang dat er niet is, komt het er niet. We gaan dat niet door de strot van de Vlaming rammen." Weyts, al jaren voorstander van de kilometerheffing, speelt de bal terug naar de andere partijen. "Er is nu een consensus over wat we niet willen. Nu is het tijd voor een consensus over wat we wél willen. Niks doen is geen optie." Weyts wil bijvoorbeeld het investeringsbudget voor grote infrastructuurwerken optrekken naar 15 miljard euro. (ARA/IVDE)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen