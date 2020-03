Exclusief voor abonnees Ook wereldleiders niet immuun 14 maart 2020

Gisteren liet de Canadese premier Justin Trudeau verstaan dat hij in quarantaine moet omdat zijn vrouw Sophie besmet is geraakt. Berichten dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro (rechts) eveneens positief heeft getest werden gisteren dan weer met klem ontkend. Maar eerder is wel gebleken dat zijn woordvoerder het virus opgelopen heeft. Dat zorgt ook voor onrust in het Witte Huis, want afgelopen weekend heeft Trump Bolsonaro en zijn zegsman nog ontvangen in Florida. De Amerikaanse president wordt ook vanuit een andere hoek bedreigd. Zijn dochter Ivanka had vorige week immers een ontmoeting met een Australische minister die positief heeft getest.

