Exclusief voor abonnees Ook Waasland-Beveren betaalt tickets fans 18 februari 2020

Zoveel mogelijk fans mobiliseren om de club op verplaatsing te steunen: het is afgelopen weekend een succesformule gebleken voor Cercle Brugge. Waasland-Beveren past nu een gelijkaardige tactiek toe, zij het onder een andere vorm. De Wase club heeft nog twee uitwedstrijden voor de boeg, zaterdag op KV Mechelen en twee weken later op Moeskroen. Wie een ticket voor de match in Mechelen aankoopt, krijgt er een gratis ticket voor de wedstrijd in Moeskroen bovenop. Ook het busvervoer naar Moeskroen zal door Waasland-Beveren worden bekostigd. (LUVM)

