Ook Waals minister wil einde aan dwangvoeren 25 juli 2018

Tegen het einde van deze legislatuur, volgend jaar, wil de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) werk gemaakt hebben van een verbod op het dwangvoeren van ganzen. Zondag raakte bekend dat zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) dwangvoeding tegen eind 2023 wil verbieden. Binnen de Waalse regering zijn minister-president Willy Borsus (MR) en landbouwminister René Collin (cdH) echter gekant tegen een verbod. Dat zou het einde betekenen van verschillende Waalse bedrijven. In Vlaanderen is er volgens Weyts één producent van foie gras, de overgrote meerderheid van de Belgische producenten bevindt zich in het zuiden van het land. In Brussel bestaat ook al een verbod, maar daar is geen enkele producent. De benaming 'foie gras' mag enkel gegeven worden aan een lever van minstens 300 gram, wat enkel met dwangvoeding bereikt kan worden.

