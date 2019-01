Ook vrouwen welkom in 'man cave' shoppingcentrum 04 januari 2019

Het cliché wil dat mannen zich stierlijk vervelen terwijl vrouwlief aan het shoppen is. In Wijnegem kan je nu ook het omgekeerde beeld zien: mannen die zich uitleven en vrouwen die vanop een stoel toekijken. Gisteren opende daar "de grootste 'man cave' ooit": een café van 240 vierkante meter met biljarttafels, gameconsoles en grote tv's waarop voetbal te zien is. Alle stereotypen over mannen op een hoopje, maar op de openingsdag kwamen toch minstens evenveel vrouwen en kinderen een kijkje nemen. (BHL)

