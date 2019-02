Ook vrouwen kunnen krijgers zijn 05 februari 2019

In Mozambique, waar koningin Mathilde deze week op bezoek is, nodigt een jonge vrouw haar uit voor een traditionele krijgsdans. Bij Horizonte Azul, een vereniging die strijdt tegen geweld tegen vrouwen en meisjes in de buitenwijken van hoofdstad Maputo, werd ze feestelijk verwelkomd door dansende jongens én meisjes. Opvallend, want normaal mogen enkel mannen die krijgsdans doen. De boodschap: vrouwen zijn even sterk én evenveel waard. De koningin is in Mozambique als pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ze richt zich daarbij in het bijzonder op vrouwen en kinderen. Zo wil ze iets doen aan het hoge aantal kindhuwelijken in het Afrikaanse land, die vaak een streep trekken door de schoolcarrière van jonge meisjes.

