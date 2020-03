Exclusief voor abonnees Ook vrouw, zoon en zijn verloofde besmet Willy Vanderheeren (85) uit Ingelmunster 26 maart 2020

Aannemer op rust Willy Vanderheeren overleed eergisteren in het ziekenhuis van Izegem, waar hij zaterdag was opgenomen. "Papa dementeerde wat, maar woonde nog met mama op een appartementje", vertelt zoon Luc. "Mama is moeilijk te been, maar nog helder van geest, bij papa was het andersom. Zaterdag kon hij plots niet meer stappen. In het ziekenhuis bleek dat hij corona had. Vorige week woensdag had ik al gemerkt dat hij wat kortademig was. We stonden toen samen in de lift en zo ben ik wellicht besmet geraakt." Via Whatsapp kon de familie enkele uren voor het overlijden nog kort even met Willy praten. Naast Luc, die zijn huwelijk van april moest annuleren, liepen ook zijn vriendin en zijn 84-jarige moeder het virus op. De urne van Willy blijft bij de begrafenisondernemer tot er een afscheid kan worden georganiseerd. (LSI/CDR)

