Ook voor Dohmen is WK hockey afgelopen 08 december 2018

00u00 0

Na Manu Stockbroekx zullen de Red Lions de rest van het WK ook zonder de Wereldspeler van 2016 - John-John Dohmen - moeten afwerken. Dohmen sukkelde reeds voor het vertrek naar India met een bronchitis, leek even aan de beterhand, maar had het op fysiek vlak wel enorm zwaar en acteerde daardoor niet op zijn normale niveau. "Met die vervuilde lucht is het in India geen sinecure om snel van een bronchitis te genezen", aldus fysiektrainer Mick Beunen. "Het is zeer jammer, want vóór zijn ziekte speelde Dohmen op zijn beste niveau."

HLN