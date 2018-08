Ook volwassenen kunnen nu op 'rouwkamp' 17 augustus 2018

Voor kinderen en tieners bestond het al, maar vanaf april volgend jaar kunnen ook volwassenen op 'rouwvakantie'. Volgens vzw Rouw en Verlies, dat de vijfdaagse trips organiseert, is daar nood aan. "Volwassenen hebben het vaak zelfs moeilijker dan kinderen", zegt rouwconsulente Mieke Deltomme. "Bij hen barst het verdriet vaak pas later los, omdat ze zich eerst sterk moeten houden - voor de kinderen, bijvoorbeeld. Ze verbergen vaak hun verdriet of komen in een isolement terecht." Op het rouwkamp - prijskaartje: 450 euro - staan individuele en groepsactiviteiten op het programma. "Het is bedoeld voor iedereen die wel vooruit wil, maar niet weet hoe." Meer info op rouwenverliesvlaanderen.com. (VDI)