Ook Vlaamse ambtenaren gaan staken

05 juli 2018

Na de staking van de cipiers en de aangekondigde acties bij het spoor gaan nu ook de Vlaamse ambtenaren het werk neerleggen. De socialistische vakbond ACOD dient een stakingsaanzegging in, als protest tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. Die houden onder meer in dat ambtenaren bij ziekte nog 30 dagen uitbetaald worden en daarna op 65 procent terugvallen. Volgens ACOD zijn de plannen zeer ingrijpend. ACV en VSOA wachten voorlopig het overleg af, maar beraden zich ook over acties.

