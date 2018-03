Ook vissers schuldig aan vervuiling zee 12 maart 2018

Dat grote hoeveelheden plastic de zeeën ernstig bevuilen en het mariene leven bedreigen, is al herhaaldelijk gerapporteerd. Maar ook vissers hebben een aandeel in die vervuiling, zo zegt de Britse ngo World Animal Protection. "De accumulatie van verloren en achtergelaten visgerief heeft een catastrofale impact", klinkt het. Elk jaar zijn de vissers verantwoordelijk voor naar schatting 705.000 ton, een cijfer dat volgens de organisatie mogelijk nog veel hoger ligt. Dit zorgt voor tal van 'verstrengelingsincidenten', waarbij een vis of ander zeedier verstrikt geraakt in plastic lijnen of netten. In 79% van de gevallen heeft dit verwondingen of de dood tot gevolg. Uiteindelijk wordt ook de mens de dupe, waarschuwt de ngo, want de zee zal op termijn niet meer alles kunnen bieden wat die ervan verwacht.

