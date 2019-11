Exclusief voor abonnees Ook vierde moordenaar van Scandinavische toeristen krijgt doodstraf 02 november 2019

Een Marokkaanse antiterreurrechtbank heeft in beroep de doodstraf bevestigd voor drie mannen die schuldig werden bevonden aan de moord op twee Scandinavische toeristen in december vorig jaar. Een vierde man zag zijn straf verzwaard van levenslang naar de doodstraf. Alles samen stonden 24 mannen terecht omdat ze gelinkt werden aan de jihadistische moord op de Deense studente Louisa Jespersen (24) en haar Noorse vriendin Maren Ueland (28). Ze werden vermoord en onthoofd toen ze aan het kamperen waren op een afgelegen plek in het Atlasgebergte, een toeristische trekpleister voor wandelaars in Marokko. 19 verdachten kregen 5 tot 30 jaar cel, een andere verdachte zag zijn straf van 15 naar 20 jaar gaan. Het is van 1993 geleden dat in Marokko doodvonnissen werden voltrokken. (CMG)

