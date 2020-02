Exclusief voor abonnees Ook venten verven hun gezicht 21 februari 2020

Jeffree Star: z'n naam zegt u misschien niets, maar de Amerikaanse YouTuber heeft miljoenen volgers én dollars dankzij z'n eigen make-uplijn. Bij Ici Paris XL was zijn nieuwe collectie in één dag helemaal uitverkocht. "Een significant deel van de kopers zijn mannen" zegt woordvoerster Selma Nederhoed. "We zien de vraag bij hen steeds groter worden." Iets wat Katherina Kitsinis van Ontrend Agency niet verbaast. "De tijd dat mannencosmetica beperkt bleef tot scheergerei en verzorgingsproducten in discrete verpakkingen, is voorbij. Er is een ware make-uprevolutie aan de gang. De wereldwijde beautymarkt voor mannen zal tegen 2024 naar schatting 73 miljard euro waard zijn." Wij laten drie mannelijke make-upfans aan het woord én geven enkele tips. (AYK)

