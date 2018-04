Ook vanavond geen persconferentie: 1.000 euro boete 07 april 2018

Geen voorbeschouwende persconferentie gisteren in Luik. Ricardo Sá Pinto maakte zich vorige week dik na de thuiszege tegen Charleroi. Hij verwacht meer respect van de pers en ging over tot 'silent treatment'. Geen persbabbels of interviews meer. Ook vanavond na de wedstrijd komt hij niet op zijn stappen terug. De persconferentie met Clement laat hij aan zich voorbijgaan. Dat komt Standard op een boete van 1.000 euro te staan. Per bijkomende wedstrijd dat Sá Pinto de persconferentie aan zijn laars lapt, loopt die boete op met 1.000 euro. Dus nog eens 2.000 euro extra voor de tweede match enzovoort. Als de Portugees bij de negen resterende matchen aan zijn mediaverplichtingen verzaakt, mag Standard een rekening van 45.000 euro verwachten. (SJH)

