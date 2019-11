Exclusief voor abonnees Ook Van Imschoot weg bij Genk 13 november 2019

In het zog van Mazzu moeten ook assistenten Denis Dessaer en Tom Van Imschoot vertrekken, ook voor videoanalist Sandro Salmone is er geen plaats meer in Genk. Dessaer en Salmone kwamen mee naar Genk op vraag van Mazzu. Die had er ook graag Karel Geraerts bij gehad, maar de club koos uiteindelijk voor Van Imschoot, die vorig jaar aan de slag was in 1B bij Lommel. "Wij hadden niet het gevoel dat de mensen van de staf erin slaagden om de kwaliteiten van onze spelersgroep naar een hoger niveau te tillen", zei Dimitri de Condé. Tot er een nieuwe coach is, neemt Domenico Olivieri de trainingen op zich. (KDZ)