Ook Van den Dries geeft forfait voor olympisch kwalificatietoernooi 26 november 2019

00u00 0

Na Simon Van de Voorde haakt nu ook Bram Van den Dries af bij de Red Dragons. De aanvaller van 2m08 liep een scheurtje op in de buikspier en is een drietal weken buiten strijd. Het is nog onzeker of de 30-jarige speler van het Zuid-Koreaanse Capital Skywalkers zich na het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn nog beschikbaar stelt voor de nationale ploeg. Een gesprek met de federatie moet daarover meer duidelijkheid brengen. Het uitvallen van Van den Dries is een domper voor nieuwe bondscoach Baeyens, want de opposite was zeer goed op dreef in Zuid-Korea. Onlangs scoorde hij nog 38 punten in één wedstrijd. Pieter Verhees maakt in het middencompartiment zijn comeback na een knieoperatie. De Red Dragons nemen het van 5 tot en met 10 januari in Berlijn op tegen Slovenië, Duitsland en Tsjechië. De eerste twee spelen kruisfinales tegen de ploegen uit de andere poule met daarin Frankrijk, Servië, Nederland en Bulgarije. Alleen de eindwinnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokio. (MPM)

