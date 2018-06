Ook tweede man ex-miss zit in cel 15 juni 2018

00u00 0

Het zit ex-Miss Brussel Halima C. niet mee. De vrouw die in 2006 topfavoriete was om Miss België te worden tót bekend raakte dat ze een relatie had met een ontsnapte gangster, ziet nu ook haar nieuwe vriend achter tralies verdwijnen. Jamal S. (37) zit in de cel op verdenking van de invoer van 1,8 ton cocaïne, goed voor een straatwaarde van 55 miljoen euro. De lading drugs zat verstopt in een container met karton, die werd opgepikt door een transporteur die voor zijn firma werkte - S. heeft in Antwerpen een bedrijf in horecamateriaal. De federale politie onderzoekt nog of Jamal S. er ingeluisd is door een drugsbende. Mogelijk werd de cocaïne aangevoerd in Zuid-Amerikaanse fruitcontainers en nadien overgeladen in een minder verdachte Europese container. (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN