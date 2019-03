Ook Triodos te laks in opsporing witwassers 22 maart 2019

Na ING wordt nu ook de Nederlandse tak van Triodos Bank op de vingers getikt omdat hij te laks is in het controleren van klanten op mogelijke witwasserij. De bank gaat nu een risicodirecteur aanstellen en haar procedures verscherpen. Concrete aanwijzingen over het gebruik van rekeningen van Triodos door witwassers zijn er evenwel niet. Het gaat om een algemene tekortkoming die werd blootgelegd door een onderzoek van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder op de banksector bij onze noorderburen. Triodos zegt dat het zijn rol als poortwachter voor het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel ernstig neemt. De bank zal ook het nodige doen om tegen het einde van het jaar aan de eisen van de toezichthouder tegemoet te komen. Triodos maakte de berisping bekend bij de voorstelling van zijn jaarverslag over 2018. Dat liet een nettowinst zien van 38,6 miljoen euro, of 1,2 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten steeg met 5% tot 715.000. In België telt de bank 78.000 klanten. (JVG)

