Ook topacteur Idris Elba komt house-setje spelen 30 juli 2018

Ook de Britse acteur Idris Elba (45), bekend van onder meer 'Luther', 'The Wire' en 'Avengers', speelde gisteren een dj-set op de planken van The Core. Niet veel mensen weten dat Idris naast acteur ook muzikant en dj is. Hij draait vooral house, iets waar hij al mee bezig was van voor zijn doorbraak als acteur.