Exclusief voor abonnees Ook Tine Deckers voor zesde zege 29 juni 2019

00u00 0

Naast Van Lierde nemen nog vijf Belgische proftriatleten deel aan de Ironman van Frankrijk. Diego Van Looy, Bert Jammaer en Wouter Monchy bij de mannen, Tine Deckers en Karen Steurs bij de vrouwen. Ook voor Deckers (40) wordt het een speciale editie. Zij is net als Van Lierde op zoek naar een zesde eindzege. Onze landgenote is met vijf overwinningen alleenrecordhouder bij de vrouwen. Ze won in 2009, 2010, 2012, 2014 en 2016. De voorbije twee jaar nam Deckers niet deel in Nice. Nu is ze er wel weer bij na een wekenlange hoogtestage in Font Romeu.

