Ook thuiswerkers zijn verzekerd voor arbeidsongeval 28 maart 2020

00u00 0

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is telewerken de norm, maar ben je dan ook verzekerd voor een arbeidsongeval? Als thuiswerker is er sprake van een arbeidsongeval wanneer je tijdens het werk op een andere verdieping naar de wc gaat en van de trap valt, of wanneer je aan je bureau gaat zitten om te werken en van je stoel schuift. Maar ook als je je tijdens de pauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te zetten, of wanneer je in je vinger snijdt bij het bereiden van je lunch. Zelfs wanneer je een broodje in de tuin eet en uitglijdt op je houten terras, is dat een arbeidsongeval. Maar opgelet: ongevallen bij activiteiten die geen verband houden met de uitvoering van je job - zoals poetsen, winkelen, joggen... - zijn geen arbeidsongeval. (MAC)

